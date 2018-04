Champions, Tottenham-Juventus affidata a Marciniak

Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma a Londra mercoledì alle 20:45 a Wembley (diretta tv su Premium Sport HD). Marciniak sarà coadiuvato dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz che fungeranno da assistenti, mentre Pawel Raczkowski e Tomasz Musial saranno gli addizionali. Quarto uomo Radosław Siejka.



Sono favorevoli i precedenti per i bianconeri, chiamati a una grande prova dopo il 2-2 di Torino, con il fischietto 37enne: in quattro incroci i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie e una sconfitta, arrivata a Siviglia nella fase a gironi della stagione 2015/16 (il ko impedì ad Allegri di arrivare prima). I successi risalgono invece al 2014/15 (2-0 al Malmo) e alla scorsa stagione quando la squadra di Allegri si impose 1-0 sul campo del Lione e con un più rotondo 3-0 nell'andata dei quarti di finale contro il Barcellona allo Stadium.