Champions, Tommasi ko nel primo turno di qualificazione

Non è passato neppure un mese dalla finale di Cardiff - era il 3 giugno - e ne mancano undici alla finale di Kiev ma la Champions League è già ripartita. Martedì si sono giocate le prime quattro partite valide per l'andata del primo turno di qualificazione dell'edizione 2017/18, esclusiva di Premium Sport.



Ecco i risultati



Alashkert (Armenia)-Fc Santa Coloma (Andorra) 1-0

Vikingur (Far Oer)-Trepça 89 (Kosovo) 2-1

Hibernians (Malta)-FCI Tallin (Estonia) 2-0

The New Saints (Galles)-Europa FC (Gibilterra) 1-2

Linfield (Nord Irlanda)-La Fiorita (San Marino) 1-0



Le gare di ritorno sono previste il 4 luglio ma i posti per la fase a girone, alla fine anche dei playoff, saranno solo dieci.



Per quanto riguarda l'unica squadra italiana impegnata nei playoff - il Napoli - si va al 4 agosto: a Nyon ci sarà il sorteggio che determinerà la squadra europea avversaria degli azzurri, ovviamente in diretta su Premium.