Champions, tifosi del Chelsea aggrediti a Roma: spunta il video

Aggressione shock stanotte a Roma da parte di alcuni ultrà giallorossi, con i volti coperti dai cappucci delle felpe e armati di bastoni, che hanno teso un agguato ad alcuni tifosi del Chelsea all’interno dell’Irish pub “Shamrock” in via del Colosseo.

Sono volati schiaffi, bastonate, bicchieri e sgabelli anche all’interno del locale, alcune pattuglie della polizia sono arrivate in tempo per mettere in fuga gli aggressori e salvare i tifosi stranieri. Sul posto anche alcune ambulanze. Non si registrano feriti gravi, ma una decina di contusi: due ultrà della Roma, appartenenti al gruppo dei Fedayn, sono stati fermati dalla polizia.

"A un certo punto - ha raccontato un testimone a Il Messaggero - ho visto entrare nel pub un gruppo di persone incappucciate e con i bastoni. Avevano le sciarpe della Roma e si sono diretti contro alcuni tifosi inglesi che erano seduti ai tavoli. E’ stato tremendo".