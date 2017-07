Champions, tegola Nizza: Balotelli out con l'Ajax

Parte con il piede sbagliato la nuova stagione di SuperMario Balotelli. L'attaccante del Nizza ha infatti accusato un problema muscolare alla coscia e non è stato inserito nella lista dei convocati di mister Favre per il ritorno dei preliminari di Champions League contro l'Ajax in programma mercoledì.

Un forfait pesante per il tecnico dei rossoneri, che con ogni probabilità dovrà rinunciare al talento e ai gol di Balotelli (che era andato a segno anche nell'1-1 dell'andata in Francia) anche per l'esordio in campionato del suo Nizza contro il Saint-Etienne.