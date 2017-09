Champions, "Srna positivo all'antidoping dopo Shakhtar-Napoli"

Dario Srna positivo al test antidoping dopo Shakhtar Donetsk-Napoli di Champions League: la notizia viene riportata da media ucraini (Sportikka) e croati (Dnevik) ma non viene ancora confermata ufficialmente dall'Uefa. Il terzino destro croato, capitano del club ucraino, avrebbe fallito il test dopo la gara del 13 settembre finita 2-1 per la squadra allenata da Paulo Fonseca.



Un ulteriore indizio viene dall'assenza di Srna contro il Čornomorec' Odessa del 17 settembre, match del campionato ucraino. Il terzino, non infortunato, non è stato convocato dall'allenatore che ha giustificato la sua assenza con l'esigenza di fare turnover dopo un match dispendioso come quello contro il Napoli: "É stata una mia decisione per farlo riposare".