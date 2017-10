Champions, Sporting-Juventus e Roma-Chelsea su Premium Sport

La Juventus vuole chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions. I bianconeri possono matematicamente qualificarsi con due turni d'anticipo nel gruppo D se battono lo Sporting a Lisbona (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD alle 20:45) e il Barcellona non perde contro l'Olympiacos. L'occasione è ghiotta: i bianconeri hanno l'opportunità di mettere in archivio per un po' la coppa dalle grandi orecchie e concentrare tutte le forze sul campionato. Un solo dubbio di formazione per Allegri: Sturaro sembra il prescelto per il ruolo di terzino destro (l'alternativa è Cuadrado con l'inserimento di Bernardeschi). Per il resto spazio a Pjanic e Khedira sulla mediana con i Fab Five in avanti.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Sporting (4-4-2): Rui Patricio; Ristovski, Coates, A. Pinto, Coentrao; G. Martins, Palhinha, Battaglia, Acuna; Doumbia, Fernandes.

Juventus (4-2-3-1): Buffon, Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain.

Serata di gala all'Olimpico (diretta tv alle 20:45 su Premium Sport 2 HD). La Roma ospita il Chelsea di Conte in un match che si preannuncia spettacolare oltre che decisivo per le sorti del gruppo C. I giallorossi vincendo scavalcherebbo i Blues in testa al girone e metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione. Di Francesco ritrova Manolas ma il difensore greco potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Fazio e Juan Jesus nel reparto arretrato. A centrocampo agiranno Nainggolan, De Rossi e Strootman mentre in avanti il tridente El Shaarawy-Dzeko-Perotti.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

Chelsea (3-5-2): Courtois; Rudiger, David Luiz, Cahill; Apzilicueta, Drinkeater, Fabregas, Bakayoko, Alonso; Morata, Hazard.