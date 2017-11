Champions, Sporting-Juventus 1-1: Higuain scaccia le paure

Non è la vittoria che serviva per la qualificazione anticipata agli ottavi di finale ma l'1-1 con cui la Juventus torna da Lisbona vale oro: sia per tutte le difficoltà incontrate contro lo Sporting che ovviamente per il mantenimento del secondo posto del girone D con tre punti di margine sulla squadra di Jesus. Le due rimanenti partite, in casa contro il Barcellona e in trasferta con l'Olympiacos, dovranno servire ai bianconeri per centrare il passaggio di turno in Champions League visto che il primo posto nel gruppo diventa un'impresa.



Serve Gonzalo Higuain per scacciare le paure della notte portoghese di Halloween, la rete al 79' è fondamentale per spezzare l'entusiasmo dello Sporting che, dopo un primo tempo all'arrembaggio - Ristovski su tutti - e meritatamente chiuso in vantaggio con la rete di Bruno César (lesto a raccogliere la respinta di Buffon dopo la grande azione dell'indiavolato Martins), nel secondo cala vistosamente di ritmo, pur mettendo paura alla difesa juventina con due-tre furiose ripartenze, consentendo a Cuadrado di servire un filtrante per il Pipita, bravo con il tocco sotto morbido a scavalcare Rui Patricio.



Nel finale assalto più con i nervi che con la testa per la Juve, che non riesce andare oltre il pari. Risultato tutto sommato buono, quindi, ma Allegri non può essere soddisfatto (così come Dybala, scuro in volto dopo la sostituzione) per i troppi errori individuali del primo tempo, uniti alla scarsa concentrazione di giocatori come Mandzukic, Pjanic, la stessa Joya e De Sciglio. Un po' meglio nella ripresa quando l'applicazione e il ritmo bianconeri diventano apprezzabili ma mai al livello che una partita di Champions richiede: per la qualificazione bisogna ancora attendere.