Champions, sorteggio ottavi: Juve-Tottenham e Shakhtar-Roma

L'urna di Nyon si rivela piuttosto benevola per le due italiane impegnate negli ottavi di Champions: la Juve (andata in casa) pesca il Tottenham, una rivale non certamente debole, ma evita City e United, sulla carta superiori, o lo stesso Psg pieno di stelle. Alla Roma (andata in trasferta) tocca lo Shakhtar che ha fatto fuori il Napoli, ma negli scontri diretti con gli azzurri era messo peggio avendo perso 3-0 al San Paolo. Due supersfide in programma: Real Madrid-Psg e Chelsea-Barcellona. È andata bene a Bayern, che dalla seconda fascia ha pescato il Besiktas, mentre il City di Guardiola ha trovato la rivale più abbordabile, il Basilea.



Ecco gli accoppiamenti



JUVENTUS-Tottenham

Basilea-Manchester City

Porto-Liverpool

Siviglia-Manchester United

Real Madrid-Psg

Shakhtar Donetsk-Roma

Chelsea-Barcellona

Bayern-Besiktas



LE DATE

Juventus-Tottenham: andata a Torino martedì 13 febbraio, ritorno a Londra mercoledì 7 marzo.

Shakhtar-Roma: andata in Ucraina mercoledì 21 febbraio, ritorno a Roma martedì 13 marzo.

JUVENTUS-TOTTENHAM: LE STATISTICHE -Juventus e Tottenham non si sono mai affrontate in competizioni europee.

-La Juventus è stata eliminata le ultime cinque volte che ha incrociato una squadra inglese in un doppio confronto in competizioni europee.

-Il Tottenham ha vinto cinque dei 15 confronti con squadre italiane in competizioni europee: sei pareggi e quattro sconfitte inglesi completano il bilancio.

-Il Tottenham ha passato il turno in quattro delle cinque occasioni in cui ha sfidato un’italiana in un doppio confronto nella fase ad eliminazione diretta delle coppe europee (l’Inter unica a qualificarsi negli ottavi di Europa League 2012/13).

-Questa è la seconda volta che il Tottenham supera la fase a gironi di Champions League: nell’occasione precedente (2010/11) raggiunse i quarti, battendo il Milan di Allegri agli ottavi.

-Il Tottenham è una delle quattro squadre – con Besiktas, Liverpool e Barcellona – a essere rimasta imbattuta in questa fase a gironi di Champions League.

-Dal 2003/04, prima stagione con l’attuale format, cinque delle 12 squadre inglesi che hanno terminato imbattute il girone di Champions si sono fermate agli ottavi.

-Fernando Llorente ha giocato 14 partite con la maglia della Juventus in Champions League, segnando tre reti.

-Solo Cristiano Ronaldo (nove) ha segnato più gol di Harry Kane (sei) in questa fase a gironi di Champions Leagu