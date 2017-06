Champions, Sopic: "Juventus favorita ma la Dinamo è pronta a fare una grande gara"

La Juventus è una "delle squadre migliori del mondo", e "potrebbe vincere la Champions", ma la Dinamo Zagabria è pronta a disputare una "grande gara". Lo sostiene Zeliko Sopic, tecnico della squadra croata che domani ospita i bianconeri per la seconda giornata di Champions League. Per l'allenatore si tratta del debutto in Europa dopo che nei giorni scorsi ha sostituito il dimissionario Zlatko Kranjcar.



"Sono nato a Zagabria e sono un 'soldato' del club, per me è un grandissimo onore allenare questa squadra", spiega il tecnico, già vice di Kranjcar. "Non penso al futuro e alla possibilità che arrivi qualcuno a sostituirmi, ma solo al presente", aggiunge Sopic, che da calciatore ha giocato con Mandzukic. "Era ancora acerbo, ma ricordo la sua audacia", dice dell'attaccante della Juventus l'allenatore della Dinamo. Non mancano parole di elogio anche per l'ex Pjaca: "Ho visto pochi come lui, in prospettiva è uno dei migliori al mondo".