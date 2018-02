Champions, Siviglia-Manchester United 0-0: Mourinho regge

Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League Siviglia e Manchester United pareggiano 0-0 al Sanchez-Pizjuan. I biancorossi hanno tenuto in mano il gioco per quasi tutti i 90 minuti contro un avversario (troppo) rinunciatario e molto chiuso in difesa. Il prossimo 13 marzo sapremo se la tattica adottata da Mourinho è stata azzeccata (e soprattutto redditizia) o meno.



LA PARTITA

La squadra di Montella parte forte e si presenta minacciosamente dalle parti di De Gea: il portiere dei Red Devils prima respinge il destro di Muriel e poi vede sfilare non lontano dalla propria porta le conclusioni di Banega e Jesus Navas. Gli ospiti, costretti sulla difensiva, al 18' perdono per infortunio Hander Herrera, sostituito da Pogba che era stato escluso a sorpresa dalla formazione titolare. Gli andalusi restano costantemente in avanti anche se la pressione con annesso ed evidente predominio territoriale non porta a vere e proprie occasioni da rete fino al 45' quando N'Zonzi impegna sveramente De Gea (colpo di testa), chiamato poi a un grande riflesso per sbarrare la strada a Muriel. Per lo United invece una sola chance in tutto il primo tempo: Lukaku spreca da buona posizione calciando alle stelle non capitalizzando a dovere il lancio di Sanchez.



Nella ripresa il copione resta identico con i biancorossi saldamente nella metà campo rivale ma poco incisivi negli ultimi 20 metri: il possesso palla dei padroni di casa risulta sterile e l'undici di Mourinho controlla senza troppe difficoltà e affanni, se si eccettua un colpo di testa (debole) di Lenglet sugli sviluppi di un calcio di punizione. Con il trascorrere dei minuti il Siviglia inizia però a verticalizzare con maggiore frequenza trovando spazi invitanti tra le linee, strettissime, del Manchester che tiene pur concedendo occasioni: lo stacco aereo di Sarabia finisce alto di poco mentre Smalling mura Sandro Ramirez. L'atteggiamento degli inglesi rimane prudente: soltanto nel finale Lukaku si fa notare per un gol annullato (tocco con il braccio) e il destro di Rahford si spegne sul fondo. Il risultato non si schioda fino al triplice fischio conclusivo: si deciderà tutto all'Old Trafford.