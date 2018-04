Champions, Siviglia-Bayern 1-2: Heynckes ipoteca la semifinale

Nonostante un'ottima prova del Siviglia, il Bayern Monaco gioca sul serio soltanto un tempo e, favorito anche da qualche episodio, passa 2-1 al Sánchez-Pizjuán ipotecando così le semifinali di Champions League. Ottimo avvio della squadra di Montella, che domina il primo tempo e passa con Sarabia intorno alla mezz'ora, il pari del Bayern, in chiusura di frazione, è uno sfrotunato autogol di Jesus Navas: 1-1 all'intervallo. Nella ripresa vengono fuori i tedeschi, che schiacciano gli andalusi per 45 minuti e trovano il gol vittoria con Thiago Alcantara a 20' dal termine.

Siviglia-Bayern Monaco 1-2 (tabellino e cronaca)

Montella deve rinunciare a Banega, ma dimostra coraggio schierando un 4-2-3-1 molto offensivo in cui Muriel va in panchina e davanti c'è Ben Yedder: dietro al giustiziere del Manchester United agiscono Correa, Vazequez e Sarabia. Heynckes, che recupera Vidal, risponde con il consueto 4-1-4-1 in cui Lewandowski è il terminale offensivo e Muller e Ribery agiscono sugli esterni.

La prima occasione del match è per Hummels di testa, ma è un fuoco di paglia perché già dai primi minuti il Siviglia prende in mano il pallino del gioco spinto dal clima rovente del Sánchez-Pizjuán. La partita si accende subito, al 10' scoppia una mini-rissa e Ribery si becca il giallo, pochi minuti dopo clamorosa occasione per Sarabia, il destro non è il suo piede, ma davvero non è una scusa: errore pazzesco. Intorno alla mezz'ora primo tiro nello specchio del Bayern con Alcantara, poi ci prova ancora Sarabia da fuori (stavolta col mancino) e costringe Ulreich al grande intervento. Passa solo un minuto e al terzo tentativo finalmente Sarabia esulta: palla in mezzo di Escudero, sospetto tocco di mano dello spagnolo a eludere l'intervento del difensore e girata che fa esplodere il pubblico andaluso. Il Bayern è in bambola, non riesce a creare occasioni e commette tanti falli, come se non bastasse al 35' perde Vidal per infortunio (dentro James). Il Siviglia pressa alto e mette in difficoltà il Bayern, ma la prima volta che i tedeschi escono in palleggio colpiscono con Ribery, il cui cross teso viene deviato in porta da un goffo intervento di Jesus Navas. In chiusura di primo tempo altra chance per il Siviglia, ma si va negli spogliatoi sull'1-1.

Si riparte con Rafinha al posto di Bernat e con un Bayern molto più propositivo rispetto ai primi 45': Ribery ci prova dal limite, la palla sfiora il palo e va sul fondo. Il Siviglia risponde ma viene murato da un super intervento di Javi Martinez, poi i tedeschi prendono possesso del campo e iniziano a giocare stabilmente nella metà campo andalusa. Gli uomini di Montella si difendono ma non sembrano avere più le forze per ripartire, il Bayern aumenta la pressione e comincia a creare occasioni in serie, Soria si supera sulla botta da fuori di Javi Martinez (66'), due minuti più tardi Thiago Alcantara arriva per primo di testa sul preciso traversone di Ribery e firma il 2-1 per i bavaresi. Anche dopo il vantaggio il Bayern continua a spingere sull'acceleratore e a mettere i brividi alla retroguardia andalusa, Montella prova a dare una scossa inserendo Ramirez per Correa, Heyncke risponde con puntando sulla freschezza di Robben, che prende il posto di Ribery (78'). Dopo i cambi ultimi dieci minuti di fuoco, il Siviglia getta il cuore oltre l'ostacolo e prova a graffiare in avanti, scoprendosi e lasciando spazio ai bavaresi: Lewandowski va vicino al tris con un destro a giro, Ramirez spaventa Ulreich, ma non segna più nessuno. Il Bayern passa in casa di un ottimo Siviglia 2-1 e ha un piede e mezzo nelle semifinali di Champions.