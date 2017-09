Champions, Siviglia avanti col brivido

Dopo la pirotecnica vittoria dell'Astana sul Celtic, che comunque non ha permesso al club kazako di qualificarsi ai gironi di Champions League, in serata sono stati ufficializzati i nomi di altre quattro squadre qualificate.

Oltre al Napoli, vincitore sul campo del Nizza, passa alla fase a gironi anche il Siviglia e questa non è una buona notizia per gli azzurri. In caso di eliminazione degli spagnoli, infatti, la squadra di Sarri sarebbe stata "promossa" in seconda fascia, ma forse sperare in un'impresa del Basaksehir al Sánchez Pizjuán sarebbe stato davvero troppo, soprattutto dopo l'1-2 dell'andata in Turchia.

Eppure i tifosi napoletani hanno accarezzato il sogno a lungo: al 20esimo infatti Elia sigla lo 0-1 con cui si chiude la prima frazione e nella ripresa, dopo che gli andalusi avevano ribaltato il risultato con le reti di Escudero e Ben Yedder (che insieme ad Elia sono curiosamente gli stessi identici marcatori dell'andata) Visca segna il 2-2 a dieci minuti dal termine. Le coronarie dei tifosi azzurri saltano quando Emre Belozoglu colpisce il palo su punizione a due minuti dal termine (il 2-3 avrebbe eliminato gli spagnoli), ma alla fine fa festa il Siviglia.

Vittoria per 2-1 nella gara di andata anche per l'Olympiakos, che in casa del Rijeka chiude il discorso qualificazione già nel primo tempo grazie al gol in contropiede di Marin, che al 25esimo riceve l'assist al bacio di Odjidja-Ofoe e batte il portiere con un preciso destro sotto la traversa.

La quarta squadra qualificata è il Maribor, che dopo aver perso 2-1 all'andata in Israele contro l'Hapoel Beer Sheva, ribalta tutto vincendo 1-0 in Slovenia grazie al gol in apertura di match di Vilar. Qualificazione soffertissima per la squadra del cugino di Handanovic, che nei minuti finali salva due volte il risultato con due grandi interventi e rende vano l'assedio degli ospiti, a cui è stato anche annullato un gol. Il Maribor è ai gironi per la terza volta nella sua storia.

Giovedì alle 17.30 in diretta su Premium Sport HD il sorteggio dei gironi.