Champions, Simeone: "Voglio una squadra di ultras dell'Atletico"

Diego Simeone ricorda Real-Bayern di un paio di settimane fa e in vista della semifinale-derby del Bernabeu contro i blancos, il tecnico dell'Atletico si augura "Che l'arbitro passi inosservato, che sia il migliore per tutti". "Non sarà facile da arbitrare e sarà una partita complessa - ha aggiunto il tecnico argentino nella consueta conferenza stampa della vigilia prima di ricambiare i complimenti ricevuti da Zinedine Zidane: "Ha lavorato benissimo e portato la squadra a un ottimo livello - ha detto - Il Real cercherà di farci del male fin dall'inizio pressandoci. Partiranno forte, come fanno sempre a casa: possono giocare con diversi sistemi, con Isco, James e Asensio. Sappiamo che sarà difficile soprattutto all'inizio".

"Sono sempre un po' spaventato alla vigilia di queste partite - confessa Simeone, che ha perso due finali negli ultimi 3 anni contro il Real - ma cerco di isolarmi da tutto. Comunque la tensione è normale, le partite importanti sono sempre difficili e domani non sarà diverso". Simeone dovrà fare i conti con qualche problema di infermeria (mancherà soprattutto Juanfran, oltre a Fernandez e Gimenez) ma non si preoccupa: "So che chi giocherà sarà all'altezza, voglio una squadra di ultras dell'Atletico. Le assenze sono importanti, ma il calcio è un gioco di squadra e questo può compensare ogni perdita. In questo noi siamo una squadra autentica che gioca come fanno i bambini in strada".

"Speriamo di poter trarre vantaggio dagli spazi che creeremo - ha proseguito il Cholo - Segnare un gol al Bernabeu sarà molto importante, avremo la gara di ritorno in casa ma questo è un obiettivo lontano. Gli eventuali supplementari in casa nella seconda gara possono essere uno svantaggio e vogliamo assicurarci che non accada. Per ora non pensiamo al ritorno, ma solo a domani. Noi sappiamo che loro giocano sempre allo stesso modo e ci attaccheranno, ma voglio che domani i nostri tifosi siano orgogliosi".