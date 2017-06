Champions, Simeone unico ai quarti da 4 anni

Non sarà spettacolare ma quanto ai risultati, l'Atletico Madrid è un esempio di efficacia e concretezza. Il merito di tutto questo è universalmente riconosciuto a Diego Pablo Simeone che, da quando è approdato sulla panchina biancorossa, ha costruito una squadra cocciuta, grintosa, organizzata che è passata sostanzialmente indenne da cessioni pesanti (vedi Falcao, Jackson Martinez e Miranda) pur non tradendo la sua solidità difensiva e vincendo una Liga, una Supercoppa Spagnola, una Coppa di Spagna, un'Europa League e una Supercoppa Europea.



Con lo 0-0 contro il Bayer Leverkusen e la contemporanea eliminazione del Manchester City di Guardiola, Simeone è diventato l'unico allenatore nelle ultime quattro stagioni ad approdare ai quarti di finale di Champions mettendo in fila anche nomi come Ancelotti, Luis Enrique, Mourinho ed Allegri. Ora manca "solo" l'ultimo passo: nel 2014 e nel 2016 il Cholo ha sfiorato due volte la Coppa fermandosi sul più bello, nel 2015 si fermò proprio ai quarti. Che la quarta volta sia quella buona?