Champions, Silvio Berlusconi: "A Madrid ho tifato per la Juventus"

Silvio Berlusconi, nonostante il grande amore per il Milan, ha sempre dichiarato di fare il tifo per tutte le squadre italiane impegnate nelle competizione europee. E l'ex presidente rossonero lo ha confermato parlando del match di mercoledì sera al Bernabeu: "Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti. I bianconeri hanno dato prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché se facevano la stessa cosa che aveva fatto la Roma, sarebbe stato ancora più bello". Così Berlusconi ad alcuni bambini, a San Giuliano di Puglia, una delle tappe in Molise del leader di Forza Italia.