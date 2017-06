Champions, si cambia: dal 2018/19 quattro posti per le italiane

La Uefa ha confermato la riforma della Champions League per il triennio 2018-19, 2019-20 e 2020-21, le prime quattro squadre dei primi quattro campionati europei nel ranking accederanno direttamente ai gironi. Seguendo la classifica attuale, con Inghilterra in testa e Spagna, Germania e Italia a seguire, anche la serie A riavrebbe quattro posti nella massima competizione continentale.



Rimarranno gli 8 gironi da 4 squadre ai quali accederanno la vincente di Champions League ed Europa League (oggi finisce ai playoff). I primi quattro campionati avranno 4 squadre a testa (5, se la vincente della Champions non arriva tra le prime 4), il quinto e sesto campionato ne avrà due e infine una squadra a testa per i campionati dal settimo al decimo posto. Oltre a queste 26 squadre, se ne aggiungeranno 6 provenienti dai playoff (prima erano 10) da due strade differenti: la Champions Route (per le vincenti dei campionati minori) e il League Route (percorso dei piazzati).



La nuova formula accontenta i campionati top, e quindi le big europee, penalizzando invece le piccole del calcio ma non è la sola novità che si vedrà in Champions. Cambia anche la ripartizione dei premi: il 15% per il market pool, 30% per la partecipazione, 25% per i risultati stagionali, 25% per il ranking storico. Giro di vite anche sugli orari delle partite, che seguiranno quelli di Europa League: i gironi saranno divisi in due fase orarie, una alle 19 e una alle 21.