Champions League, Shakhtar-Roma su Premium Sport HD

Si giocherà intorno ai dieci gradi sotto zero e il sole che splende su Kharkiv non farà alzare la temperatura, tanto che il fiume che attraversa la città si è completamente ghiacchiato. Shakhtar-Roma (diretta tv su Premium Sport HD alle 20.45) si giocherà in queste proibitive condizioni atmosferiche, alle quali probabilmente si saranno abituati persino i tanti brasiliani che hanno scelto i campioni di Ucraina per il salto di qualità, come in passato fece Willian (ora stella al Chelsea), non di certo De Rossi e compagni.



Il pericolo numero uno potrebbe essere il gelo, ma fanno paura anche i vari Fred, Taison, Marlos, Bernard e l'attaccante Facundo Ferreyra. La qualità tecnica dello Shakhtar e l'organizzazione collettiva sono di ottimo livello, come dimostra la vittoria sul Napoli nella fase a gironi: certo, il ritorno al San Paolo mise in mostra anche i limiti difensivi degli ucraini ed è su quelli che deve puntare Di Francesco.



Il tecnico della Roma recupera Florenzi, che aveva dovuto saltare la conferenza della vigilia per un'influenza intestinale, e conferma Under dopo i 4 gol segnati nelle ultime 3 partite di campionato. Per il resto formazione scontata con Alisson in porta, Fazio-Manolas centrali, Kolarov a sinistra, De Rossi e Strootman davanti alla difesa, Nainggolan trequartista del 4-2-3-1, Perotti ala sinistra e Dzeko centravanti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Kryvtsov, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko.