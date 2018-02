Champions, Shakhtar-Roma arbitrata da Collum

Sarà lo scozzese William Collum l'arbitro scelto per dirigere Shakhtar Donetsk-Roma, andata degli ottavi di Champions League, in programma mercoledì 21 alle 20:45. Come annunciato dall'Uefa, guardalinee i connazionali David McGeachie e Francis Connor. Un solo precedente tra Roma e Collum, gironi della Champions 2010/11: in Romania finì 1-1 contro il Cluj, pareggio che qualificò i giallorossi agli ottavi.



Con lo Shaktar tre i precedenti, uno proprio negli ottavi di finale: 0-7 contro il Bayern Monaco nel 2014/15. Negli altri due incroci uno 0-0 contro il Bayer Leverkusen nel 2013 e una vittoria 4-1 in casa sul Partizan Belgrado nel 2009.