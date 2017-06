Champions, sfida tra Madrid e Baku per ospitare la finale del 2019

Il Wanda Metropolitano di Madrid o l'Olympic Stadium di Baku. La finale dell'edizione 2018/19 della Champions League si disputerà in uno di questi due stadi. E' quanto risulta dalla procedura di gara per la selezione per ospitare gli appuntamenti conclusivi - oltre che della coppa dalle grandi orecchie, della Champions femminile, dell'Europa League e della Supercoppa Europea - indetta nel dicembre del 2016.



L'Uefa ha ricevuto 14 dossier da 10 associazioni entro il termine stabilito del 6 giugno. Come detto la finale di Champions avrà come teatro o la nuova casa, a partire dalla prossima stagione, dell'Atletico Madrid (capienza di 67.703 spettatori) o lo l'impianto che ha ospitato i Giochi Europei del 2015 (capienza di 69.870 spettatori).



Per la finale di Europa League in corsa lo stesso Olympic Stadium, il Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia (45.500 posti) e la Besiktas Arena di Istanbul (41.903 posti). Il prossimo 21 settembre le decisioni definitive del comitato esecutivo dell'Uefa.

TUTTE LE CANDIDATURE

Champions League

Azerbaijan: Baku, Olympic Stadium

Spagna: Madrid, Wanda Metropolitano



Europa League

Azerbaijan: Baku, Olympic Stadium

Spagna: Siviglia, Stadio Ramón Sánchez Pizjuán

Turchia: Istanbul, Beşiktaş Arena



UEFA Champions League femminile

Ungheria: Budapest, Ferencváros Aréna

Kazakhstan: Astana, Astana Arena



Supercoppa Europea

Albania: Tirana, Qemal Stafa Stadium

Francia: Tolosa, Stadium de Toulouse

Israele: Haifa, Sammy Ofer Stadium

Kazakhstan: Astana, Astana Arena

Irlanda del Nord: Belfast, National Football Stadium of Windsor Park

Polonia: Gdansk, Arena Gdańsk

Tur: Istanbul, Beşiktaş Arena