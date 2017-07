Champions, secondo turno: Celtic avanti in scioltezza, che rischi per Copenaghen e Rosenborg

L'edizione 2017/18 della Champions League, esclusiva di Premium Sport, è già partita a pieno regime con il primo e secondo turno di qualificazione. Vanno avanti le 'big': Celtic, Rosenborg (dopo i supplementari), Copenaghen (con molti rischi), Bate Borisov, Ludogorets, Astana e Salisburgo. Fuori il Malmo, eliminato dal Vardar.



I risultati delle gare di ritorno del secondo turno:

Samtredia (Georgia)-Qarabac (Azerbaigian) 0-1 (andata 0-5)

Salisburgo (Austria)-Hibernians (Malta) 3-0 (andata 3-0)

Tns (Galles)-Rijeka (Croazia) 1-5 (andata 0-2)

Buducnost (Montenegro)-Partizan (Serbia) 0-0 (andata 0-2)

FC Astana (Kazakistan)-Spartaks (Lettonia) 1-1 (andata 1-0)

Dudelange (Lussemburgo)-APOEL Nicosia (Cipro) 0-1 (andata 0-1)

Honved (Ungheria)-H. Beer Sheva (Israele) 2-3 (andata 1-2)

Vardar (Macedonia)-Malmo FF (Svezia) 3-1 (andata 1-1)

Kukesi (Albania)-S. Tiraspol (Moldavia) 2-1 (andata 0-1)

Maribor (Slovenia)-Zrinjski (Bosnia) 1-1 (andata 2-1)

Alashkert (Armenia)-Bate Borisov (Bielorussia) 1-3 (andata 1-1)

Legia Vrsavia (Polonia)-Mariehamn (Finlandia) 6-0 (andata 3-0)

Ludogorets (Bulgaria)-Zalgiris (Lituania) 4-1 (andata 1-2)

Copenaghen (Danimarca)-Zilina (Slovacchia) 1-2 (andata 3-1)

Rosenborg (Norvegia)-Dundalk (Irlanda) 2-1 dopo i supplementari (andata 1-1)

Vikingur (Far Oer)-Hafnarfjordur (Islanda) 0-2 (andata 1-1)

Celtic (Scozia)-Linfield (Nord Irlanda) 4-0 (andata 2-0)



Per quanto riguarda l'unica squadra italiana impegnata nei playoff - il Napoli - si va al 4 agosto: a Nyon ci sarà il sorteggio che determinerà la squadra europea avversaria degli azzurri, ovviamente in diretta su Premium.



GLI ACCOPIAMENTI DEL TERZO TURNO

Percorso piazzate (che determinerà i possibili avversari del Napoli)

Steaua Bucarest (Rom)-Viktoria Plzeň (R. Cec.)

Nizza (Fra)-Ajax (Ola)

Dinamo Kiev (Ucr)-Young Boys (Svi)

AEK Atene (Gre)-CSKA Mosca (Rus)

Bruges (Bel)-Başakşehir (Tur)



Percorso campioni Gruppo 1

Slavia Praga (R. Cec.)-BATE Borisov (Bie)

Astana (Kaz)-Legia Varsavia (Pol)

Maribor (Slo)-FH Hafnarfjördur (ISL)

Copenaghen (Dan)-Vardar (Mac)

Celtic (Sco)- Rosenborg (Nor)



Gruppo 2

Hapoel Beer-Sheva (Isr)-Ludogorets (Bul)

Viitorul (Rom)-Apoel Nicosia (Cip)

Salisburgo (Aut)-Rijeka (Cro)

Qarabağ (Aze)-Kukësi (Alb)

Partizan (Ser)-Olympiacos (GRE)