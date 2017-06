Champions, Sarri onesto: "Match non bellissimo ma tre punti pesanti"

Maurizio Sarri soddisfatto per la vittoria ("la dedico a mia moglie, siccome non le ho preso niente almeno questo regalo...") in Champions contro la Dinamo Kiev ma onesto sulla prestazione del suo Napoli: "Potevamo fare meglio, ma abbiamo comunque fatto un risultato importante in un campo difficile: forse qualche ragazzo ha pagato lo scotto della competizione, all’inizio, ma da questo punto di vista possiamo solo migliorare". Il tecnico azzurro spiega: "Ci siamo fatti influenzare dall’importanze della partita e invece dobbiamo convincerci del fatto che non possiamo fare risultato solo se continuiamo a predicare il nostro calcio".



Sull'approccio iniziale un po' molle: "All’inizio abbiamo sbagliato un po’ i tempi di uscita, poi dopo il gol subìto paradossalmente abbiamo reagito: sono contento perché i ragazzi in spogliatoio non erano loro stessi felicissimi, ma dobbiamo anche renderci conto che una vittoria qui, in Champions League, è merce rara". Infine, Sarri ha spiegato il cambio di marcia nella ripresa: "Nell’intervallo ho visto facce preoccupate e mi sono premurato di intervenire sull’aspetto psicologico più che su quello tattico: noi non dobbiamo pensare a gestire queste partite, dobbiamo continuare a proporre gioco per chiuderle".