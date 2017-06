Champions, Sarri mette a dieta il Napoli: niente pizza per battere il Real

"Per le grandi squadre non c'è una partita più importante della altre: ora dobbiamo battere solo il Genoa" continua a ripetere Maurizio Sarri ai suoi giocatori, ma è innegabile che l'attenzione dell'ambiente sia tutta catalizzata dal doppio confronto con il Real Madrid negli ottavi di Champions League (diretta esclusiva su Premium Sport HD), forse la sfida più importante degli ultimi 20 anni della storia azzurra.

In vista della gara del Bernabeu del 15 febbraio niente può essere lasciato al caso e allora Sarri si affida allo staff medico e fornisce ai giocatori indicazioni precise sulla dieta da seguire giorno dopo giorno. Alcolici e super alcolici sono ovviamente tabù e lo è anche un alimento tipico della cucina campana come la pizza, soprattutto nelle 24/48 ore precedenti la partita ufficiale: via libera a latte, caffè e cereali, ma vanno bandite uova e carne rossa per evitare di affaticare il fegato.

De Laurentiis ha dichiarato che battere il Real sarebbe un atto eroico, per prepararsi all'impresa i napoletani sono addirittura disposti a rinunciare alla pizza.