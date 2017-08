Champions, sarà Napoli-Nizza nel playoff

Il sorteggio non ha detto bene al Napoli: la squadra di Sarri incontrerà il Nizza di Mario Balotelli nel playoff di Champions League, ultimo gradino prima della qualificazione ai gironi. I francesi erano una delle due squadre più forti nell'urna assieme ai tedeschi dell'Hoffenheim. Prima partita al San Paolo, ritorno in Francia: l'andata si giocherà il 16 agosto, ritorno il 22.



Balotelli è il primo spauracchio - ha segnato 2 gol negli ultimi 4 precedenti contro il Napoli - ma il Nizza è squadra pericolosa nel suo complesso: al netto della partenza di Dalbert verso l'Inter, Favre fa giocare bene i rossoneri e nella scorsa stagione è stato in testa alla Ligue 1 per metà campionato. Inoltre i francesi hanno eliminato al preliminare l'ultima finalista dell'Europa League, l'Ajax. L'anno scorso, però, nell'amichevole per i 90 del Napoli, gli azzurri vinsero con un secco 3-0 (doppietta di Koulibaly e sigillo di Mertens).



Un solo precedente tra il Nizza e le squadre italiane: nel 1967/68, era la Coppa delle Fiere, passò la Fiorentina con una doppia vittoria per 1-0 in trasferta e 4-0 in casa. Precedente unico anche per italiane e francesi nei playoff di Champions: era il 2001/02, passò il Lille. Vittoria a Parma per 2-0 mentre al ritorno non era basato l'1-0 dei gialloblu.



Gli altri abbinamenti: Istanbul Basaksehir-Siviglia, Young Boys-Cska Mosca, Hoffenheim-Liverpool, Sporting Lisbona-Steaua Bucarest.

NUMERI E STATISTICHE

Il bilancio del Napoli contro squadre francesi in Europa è di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte in 10 precedenti.

In Champions League solo un precedente contro una squadra francese: con il Marsiglia nella Champions 2013/14 (due vittorie nel girone).

Il Nizza ha perso entrambe le gare contro squadre italiane in competizioni europee: Coppa delle Fiere 1967/68 (due sconfitte contro la Fiorentina).

Solo un precedente tra club francesi e italiani nei preliminari di Champions: il Parma venne eliminato dal Lille nel 2001.

Mario Balotelli ha segnato in due degli ultimi quattro precedenti contro il Napoli (tutte le competizioni).

Adam Ounas ha incrociato due volte il Nizza nella scorsa Ligue 1: un pareggio e una sconfitta, senza mai segnare.

GLI ABBINAMENTI DEL PERCORSO CAMPIONI

Hapoel Beer Sheva-Maribor

Celtic-Astana

Qarabag-Copenaghen

APOEL-Slavia Praga

Olympiacos-Rijeka