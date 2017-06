Champions, sarà il russo Karasev a dirigere Napoli-Besiktas

Sarà il russo Sergei Karasev a dirigere il Napoli nel match casalingo contro il Besiktas valido per la terza giornata del gruppo B, match in cui gli azzurri, che viaggiano a punteggio pieno, con una vittoria e il contemporaneo pareggio nell'altra sfida del girone potrebbero già staccare il pass qualificazione per gli ottavi di finale.

L’arbitro ha un precedente proprio in Champions con la squadra azzurra: diresse il 3-2 interno contro l’Olympique Marsiglia nella fase a gironi dell’edizione 2013/14, quella in cui la squadra guidata da Benitez fallì l’approdo agli ottavi nonostante i 12 punti raccolti, uscendo solo per la differenza reti nei confronti con Arsenal e Borussia Dortmund. Quella sera per i partenopei andarono in gol il "core ingrato" Higuain (doppietta) e Gokhan Inler, ora ex della partita, che ha promesso di non esultare in caso di gol.

Il signor Karasev sarà affiancato dai guardalinee Averianov e Kalugin, coadiuvato dagli addizionali Lapochkin e Ivanov e dal quarto uomo Lebedev, tutti provenienti dalla Federazione Russa.