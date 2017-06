Champions: sarà il portoghese De Sousa a dirigere la Juve

Dinamo Zagabria-Juventus, valida per la seconda giornata del gruppo H di Champions League e in programma martedì sera alle 20.45 in diretta su Premium Sport, sarà diretta dal portoghese Manuel De Sousa. Assistenti saranno i connazionali Ricardo Santos e Alvaro Mesquita, addizionali Carlos Xistra e Fabio Verssimo; quarto uomo Nuno Miguel Silva Manso. Nessun precedente tra l'arbitro lusitano, internazionale dal 2006, e i bianconeri.

Ecco tutti gli arbitri delle altre partite di martedì sera:

Borussia Dortmund-Real Madrid: Mark Clattenburg (ING)

Leicester-Porto: Cuneyt Çakır (TUR)

Siviglia-Lione: Bas Nijhuis (OLA)

Cska Mosca-Tottenham: Antonio Mateu Lahoz (SPA)

Monaco-Bayer Leverkusen: David Fernández Borbalán (SPA)

Sporting Lisbona-Legia Varsavia: Michael Oliver (ING)

Copenaghen-Brugge: Craig Thomson (SCO)