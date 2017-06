Champions, sarà Clattenburg a dirigere Besiktas-Napoli

E' Mark Clattenburg, elettricista inglese 41enne, l'arbitro designato dal capo del settore arbitrale Uefa, Pierluigi Collina, per la sfida tra Besiktas e Napoli, in programma martedì a Istanbul alle 18.45 (e non alle 20.45) in seguito alla decisione del governo turco di non adottare più l'ora legale.

Clattenburg, che in Inghilterra in passato è stato anche al centro di due inchieste per presunte offese razziste nei confronti di alcuni giocatori della Premier League e che l'anno scorso ha diretto sia la finale di Champions sia quella di Euro 2016, sarà coadiuvato dagli assistenti Jake Collin e Simon Bennett. Gli addizionali sono Andre Marriner e Anthony Taylor, mentre il quarto uomo è Ian Hussin.