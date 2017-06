Champions, Sampaoli spavaldo: "Contro la Juve all'attacco"

Jorge Sampaoli non indietreggia di un centimetro. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus, nessuna intenzione di prendere contromisure per i bianconeri: "Non rinuncerò di certo alla mia filosofia di un calcio d'attacco solo perché affrontiamo la Juventus. E' la idea che sto trasmettendo ai ragazzi, non posso rinunciarci".



"La Juventus è già in forma, è tra le pretendenti alla vittoria finale - ha aggiunto Sampaoli - per noi sarà un test per capire se siamo in grado di dare battaglia contro un'avversaria così forte". Il tecnico del Siviglia ha concluso: "La Juventus è ormai all'altezza di Barcellona, Real e Bayern perché nel tempo ha mantenuto un gruppo di grande potenziale ed esperienza aggiungendo grandi giocatori, come Higuain".

i convocati del siviglia

Sampaoli recupera Vietto dopo la lombalgia ma perde Nasri per un'infezione virale. Ecco i convocati: Sergio Rico, Sirigu, Mariano, Carriço, Mercado, Pareja, Rami, Escudero, Iborra, Kiyotake, Kranevitter, Nzonzi, Ganso, Sarabia, Vázquez, Vitolo, Correa, Vietto, Ben Yedder.