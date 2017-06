Champions, Sampaoli: "Sarebbe folle giocare per un pareggio"

Jorge Sampaoli attende la sfida di Champions League con la Juventus (in diretta alle 20::45 su Premium Sport HD) con la consueta carica: "Affronteremo questa gara da protagonisti, come facciamo sempre: cercare il pareggio sarebbe folle. Vogliamo vincere e festeggiare gli ottavi di finale in anticipo". Solo complimenti per i bianconeri: "Sono forti, dovremo cercare di contenerli. Sono molto pericolosi perché sono veloci, se non imporremo il nostro gioco non sarà semplice". Ma ad Allegri mancheranno Higuain e Dybala... "Non importa - continua il tecnico del Siviglia in conferena - perché hanno una rosa talmente ampia da poter sopperire a queste assenze. Possono giocare a tre dietro ma anche cambiare modulo".



Sampaoli concorda sulla posizione delicata della sua squadra: "E' vero che noi giocheremo con più pressioni, loro potrebbero giocarsi la qualificazione anche nell'ultima partita con una squadra eliminata". Ma cosa cambia rispetto alla sfida dell'andata? "A Torino avevamo l'idea di neutralizzare la pericolosità offensiva della Juventus - conclude l'allenatore argentino - , stavolta toccherà noi a fare la partita: non possiamo subire in casa nostra".