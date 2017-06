Champions, Salvatore Annunziata invitato da Premium al San Paolo per Napoli-Besiktas

Domani, mercoledì 19 ottobre 2016, in occasione della sfida di Champions League tra Napoli e Besiktas, che Premium Sport trasmetterà in esclusiva dalle ore 20.45, allo stadio San Paolo ci sarà un ospite d’eccezione, invitato da Premium: Salvatore Annunziata. Il suo volto ha fatto il giro del web nel post Napoli-Roma. Salvatore, disperato per l’errore sotto porta di Jorginho nei minuti finali, si è lasciato andare in un pianto misto rabbia e delusione.



Quelle immagini hanno commosso tutti i tifosi e la redazione di Premium Sport, con la collaborazione della Uefa, ha deciso di fare un regalo al giovanissimo tifoso napoletano: invitarlo al San Paolo per guardare il match tra la sua squadra preferita e i turchi del Besiktas. Inoltre Salvatore, 10 anni, accompagnato dal padre, sarà ospite del telecronista Pierluigi Pardo nel pre partita, con la speranza che questa esperienza sia di buon auspicio e che gli azzurri questa stavolta lo facciano piangere… di gioia.