Champions, Salah digiunerà per il Ramadan

Le fede viene prima di ogni cosa, anche dell'appuntamento più importante della propria carriera professionale. La finale di Champions League che il Liverpool disputerà sabato a Kiev contro il Real Madrid non convincerà Mohamed Salah ad interrompere il Ramadan che, da buon musulmano praticante, ha cominciato lo scorso 16 maggio. Secondo i quotidiani 'Liverpool Echo' e 'Al Masry al Youm', che hanno appreso la notizia da fonti vicine all'attaccante dei Reds, non ci sarà nessuna eccezione. E a quanto pare lo stesso vale per Sadio Mané.



Del digiuno dei due giocatori fino al tramonto per motivi religiosi si sapeva, visto che entrambi osservano scrupolosamente i precetti della propria religione, ma si pensava che potessero usufruire dell'esenzione concessa agli sportivi di alto livello in caso di appuntamenti importanti.



Il match per il titolo europeo lo è sicuramente, ma Salah ha deciso di continuare, e anche sabato rimarrà a digiuno fino a mezz'ora prima della partita, quando il sole a Kiev comincerà a tramontare. Salah continuerà il Ramadan fino al 14 giugno, giorno che precederà l'esordio della sua nazionale, l'Egitto, nei Mondiali in Russia contro l'Uruguay di Cavani.