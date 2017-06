Champions, Rummenigge: "Non vedrò la finale per niente al mondo"

L'eliminazione ai quarti di Champions League non è andata ancora giù a Karl-Heinz Rummenigge. L'ex attaccante dell'Inter, ora presidente del c.d.a. del Bayern Monaco, tenne un discorso alla squadra subito dopo la sconfitta ai supplementari contro il Real Madrid spiegando di sentirsi per la prima volta truffato dopo gli errori arbitrali che caratterizzarono quella partita. A distanza di oltre un mese, la sua sensazione non è cambiata.



"Probabilmente dovrò andare a Cardiff perché ho delle riunioni come presidente dell'Eca - ha spiegato al Süddeutsche Zeitung - Ma non vedrò per niente al mondo la finale, non dimentico così velocemente. Se si riguarda tutto il film, è qualcosa che fa molto male. Battemmo 4-1 il Dortmund, eravamo in gran forma e con tutti i giocatori a disposizione, poi si fecero male prima Lewandowski e poi Hummels. All'andata andiamo avanti contro il Real e sbagliamo il rigore del 2-0. E poi al ritorno con quegli errori arbitrali che non si erano mai visti negli ultimi 40 anni...". In una precedente intervista, in ogni caso, Rummenigge aveva confessato che tiferà Juve: facile capire perché...