Champions, Ronaldo: "Real, troppa umiltà non fa bene"

È carico a mille e non fa nulla per nasconderlo. Cristiano Ronaldo avvisa la Juve e nel media day, oltre a dispensare sorrisi, fa la faccia da duro nel presentare la finale di Champions.



"La vittoria della Liga non ci ha placato - spiega -: vogliamo entrare nella storia vincendo la seconda Champions di fila. La squadra vive un momento molto positivo e io sto meglio di un anno fa a fine stagione: troppa umiltà non fa bene. Serve carattere per dimostrare che siamo i più forti, e non sarà facile perché anche la Juve è una buona squadra".



Sergio Ramos è un po' meno spavaldo: "Sappiamo che la Juve subisce pochi gol, le finali si risolvono sui dettagli, vincerà chi farà meno errori. L'aspetto più pericoloso della Juve è il collettivo, poi Higuain segna ogni volta che tocca palla quest'anno e Buffon è una leggenda che fa più grande questo sport. Sarà una partita difficile, ma sui calci piazzati possiamo far male, segnando di testa. Ossessione doblete? Abbiamo sofferto molto quando vincevano gli altri, ora siamo noi a divertirci"