Champions, Roma senza Emerson, nel Napoli fuori Tonelli

Gerson sì, Castan no, Emerson neppure. Eusebio Di Francesco ha fatto le sue scelte sulla lista Uefa per la Champions: il centrocampista brasiliano, bocciato da Spalletti l'anno scorso, potrà giocarsi la sua chance, mentre il difensore rientrato dal prestito al Torino è stato escluso. Discorso diverso per Emerson, che rientrà solo a novembre dall'infortunio e sarebbe stato disponibile al massimo per un paio di partite. Nel Napoli non è sorprendente l'esclusione di Tonelli, che era stato messo sul mercato ma non ha trovato l'accordo con la Sampdoria.



LA LISTA DELLA ROMA: Nura, Alisson, Bruno Peres, Defrel, De Rossi, Dzeko, El Shaarawy, Fazio, Florenzi, Gonalons, Karsdorp, Kolarov, Manolas, Nainggolan, Juan Jesus, Perotti, Pellegrini, Gerson, Schick, Skorupski, Strootman e Under.



LA LISTA DEL NAPOLI: Reina, Sepe, Rafael, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog e Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.