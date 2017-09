Champions, Roma pronta al debutto con l'Atletico. Dubbio Florenzi-Bruno Peres

La Roma torna ad assaporare la Champions League. Dopo l'eliminazione ai playoff nella scorsa stagione i giallorossi sono attesi domani sera alle 20:45 (diretta tv su Premium Calcio 1 HD) dal debutto all'Olimpico contro l'Atletico Madrid nel gruppo C. I giallorossi hanno l'occasione di cancellare davanti al proprio pubblico la sconfitta in campionato contro l'Inter di due settimane fa: è questa l'ultima partita ufficiale disputata dai capitolini a causa del rinvio per maltempo della sfida con la Sampdoria. Di Francesco (esordio assoluto nella più prestigiosa competizione europea) deve scegliere uno tra Florenzi e Bruno Peres sulla fascia destra: entrambi hanno recuperato pienamente dai rispettivi infortuni e partono alla pari come il tecnico romanista ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia. Per il resto la formazione sembra fatta: in attacco il tridente Defrel-Dzeko-Perotti con Nainggolan-De Rossi-Strootman in mediana. Schick sta meglio ma è ancora indisponibile: rientrerà forse il 20 settembre a Benevento.

I CONVOCATI DI DI FRANCESCO

Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski; Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Kostas Manolas, Hector Moreno, Juan Jesus, Bruno Peres; Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Maxime Gonalons, Radja Nainggolan, Lorenzo Pellegrini, Gerson, Kevin Strootman; Gregoire Defrel, Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Diego Perotti, Cengiz Under

L'ATLETICO E' A ROMA

ATLETICO PARTITO PER ROMA

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juafran, Savic, Godin, Filipe Luis; Koné, Thomas, Saul, Carrasco; Correa, Griezmann.

LE STATISTICHE

- Roma e Atletico Madrid si sono affrontate in precedenza ai quarti di finale della Coppa UEFA 1998/99: due successi dei madrileni, entrambi per 2-1.

- L’Atletico è imbattuto contro squadre italiane in Champions League (3V, 1N).

- 10a stagione in Champions per la Roma, quarta squadra italiana per numero di partecipazioni al torneo dopo Juventus (18), Milan (17) e Inter (11).

- La Roma ha vinto soltanto una delle ultime 13 gare giocate in CL (5N, 7P), contro il Bayer Leverkusen nel novembre 2015 (3-2).

- I giallorossi non hanno subito gol in solo una delle ultime 22 partite di Champions (pareggio 0-0 con il BATE Borisov, dicembre 2015), per un totale di 51 reti incassate in questo parziale.

- L’Atletico Madrid ha perso tutti le tre finali di Coppa dei Campioni/Champions League disputate (1974, 2014, 2016). Nessun altro club è arrivato così tante volte in finale senza mai alzare la coppa.

- Quinta stagione consecutiva in CL per l’Atletico, la striscia più lunga nella storia del club. Ha raggiunto la finale nel 2013/14 e nel 2015/16, mentre è stato eliminato ai quarti nel 2014/15 e in semifinale la scorsa stagione.

- Nelle ultime quattro stagioni, solo il Real Madrid (51) ha giocato più partite di Champions League dell’Atletico (48).

- Edin Dzeko ha realizzato soltanto due reti nelle ultime 16 presenze in CL.

- Antoine Griezmann ha messo lo zampino nel 50% dei gol segnati dall’Atletico Madrid in Champions nelle scorse due stagioni (per lui 13 reti e tre assist).

- La prossima sarà per Diego Godin la presenza numero 50 in Champions League. o Le squadre di Diego Simeone hanno subito 0.67 gol a partita in Champions League (32 reti concesse in 48 incontri), la miglior media tra gli allenatori che hanno disputato 20 o più gare in questa competizione.