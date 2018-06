Champions, Roma-Liverpool alle 20.45 su Premium Sport

Ore 20.45, il tempo della storia. All'Olimpico (e in diretta tv su Premium Sport HD) si gioca Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League: si riparte dal 5-2 per i Reds all'andata con le reti segnate nel finale da Dzeko e Perotti che tengono ancora in corsa i giallorossi. Serve un'altra impresa, certo, praticamente identica a quella centrata ai quarti col Barcellona, quando il 3-0 regalò la qualificazione a Di Francesco.



Contro Messi e compagni l'effetto sorpresa della difesa a tre fu decisivo: a Liverpool lo stesso sistema, unito a un atteggiamento remissivo dopo il primo gol di Salah, ha mandato allo sbaraglio la Roma, con Juan Jesus continuamente saltato da Salah. Proprio il terzino brasiliano è uno degli esclusi rispetto a otto giorni fa: si torna al 4-3-3, le novità saranno Schick, Pellegrini ed El Shaarawy per una squadra un po' più italiana e senza Strootman, infortunato.



FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Arbitro: Skomina (Slovenia)