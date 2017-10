Champions, Roma-Chelsea affidata a Eriksson: lo stesso dell'1-7 col Bayern...

I tifosi della Roma fanno gli scongiuri. La sfida di Champions contro il Chelsea in programma all'Olimpico martedì sera (quarta giornata del gruppo C) sarà diretta da Jonas Eriksson. Due i precedenti per i giallorossi con il fischietto svedese: la gara vinta 2-1 con il Cluj nella fase a gironi della stagione 2010/11 e il clamoroso 1-7 subìto a opera del Bayern Monaco il 21 ottobre 2014. I Blues con il 43enne hanno perso la finale di Supercoppa Europea nel 2013 (trionfo del Bayern ai rigori) e negli altri 4 incroci hanno raccolto 3 successi e un pari. Eriksson sarà coadiuvato dagli assitenti Klasenius e Wärnmark, dagli addizionali Johannesson e Ekberg, e dal quarto uomo Culum.



Il francese Clement Turpin arbitrerà invece Sporting Lisbona-Juventus (gruppo F). Al José Alvalade gli assistenti saranno Gringore e Debart, gli addizionali Bouquet e Rainville e il quarto uomo Zakrani. Primo incrocio per i bianconeri con il 35enne transalpino mentre i portoghesi nei 2 precedenti hanno ottenuto una vittoria e un pareggio.