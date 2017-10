Champions, Roma-Chelsea 3-0, doppietta di El Shaarawy

Una notte così l'Olimpico non la viveva da tempo: la Roma batte 3-0 il Chelsea, conquista il primato del gruppo C e ipoteca di fatto la qualificazione agli ottavi di Champions. La doppietta di El Shaarawy e la rete di Perotti mandano in delirio il popolo giallorosso e ribaltano il pronostico dell'estate, quando, dopo il sorteggio, i Blues e l'Atletico Madrid sembravano nettamente le favorite per il passaggio del turno.



La serata di gloria comincia prestissimo: passano 39 secondi tra il fischio di inizio e il primo gol di El Shaarawy, che calcia con l'esterno destro dal limite dell'area trovando l'angolino. Una prodezza che segue quella in campionato contro il Bologna e precede il raddoppio realizzato al 36', approfittando di un lancio di Nainggolan e soprattutto di una dormita spaventosa dell'ex Rüdiger.



Tra una rete e l'altra, la Roma non è perfetta, arretra troppo il baricentro e concede l'iniziativa al Chelsea, che però spreca un'occasione colossale con Morata dopo un pasticcio di Kolarov. Il momento difficile, però, passa dopo il 2-0, perché a quel punto i Blues, pur provando gioco forza a fare la partita, di fatto ne escono progressivamente, perché i giallorossi acquistano convinzione e giocano con personalità.



Il 3-0 di Perotti al 63' è la magia che suggella una notte meravigliosa: l'argentino riceve palla sulla sinistra, salta un avversario e col destro infila Courtois sul primo palo. È l'apoteosi, anche se lo stesso Perotti, su assist di Dzeko, spreca in malo modo la possibilità di firmare la doppietta personale e Dzeko, pur mobilissimo e utilissimo, per una volta non è precisissimo al tiro, mentre Courtois nega il gol prima a Nainggolan, poi a Manolas evitando la goleada. Poco male: per Di Francesco è una vera lezione a Conte.