Champions, Roma-Barcellona diretta da Turpin

Il francese Clement Turpin è stato designato dall'Uefa per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Roma e Barcellona, in programma martedì sera all'Olimpico (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45). Nicolas Danos e Cyril Gringore saranno gli assistenti, Ruddy Buquet e Nicolas Rainville gli addizionali, mentre Hicham Zakrani sarà il quarto uomo.



Per i giallorossi, chiamati a un'impresa dopo il 4-1 subito al Camp Nou, un unico precedente con il fischetto transalpino, ovvero il ritorno dei sedicesimi di Europa League nel febbraio 2015: i capitolini vinsero 2-1 sul campo del Feyenoord passando il turno. Il bilancio degli altri club italiani nelle coppe con il 35enne è di un successo, 3 sconfitte e 2 pareggi.