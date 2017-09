Champions, Roma-Atletico Madrid su Premium Calcio 1 HD

Da Madrid a Madrid. Dopo l'eliminazione agli ottavi del marzo 2016 contro il Real, la Roma torna ad ascoltare la musichetta della Champions e riparte proprio contro una spagnola, l'Atletico dell'ex Lazio Simeone (diretta tv su Premium Calcio 1 HD).

Per Di Francesco si tratterà di un debutto assoluto (come per una decina dei componenti della rosa) in Champions, ma il tecnico sembra avere pochi dubbi: dietro Bruno Peres agirà sulla fascia destra e Kolarov sul versante sinistro con Manolas e Juan Jesus centrali, mentre in attacco, vista l'assenza di Schick, ci sarà il tridente Defrel, Perotti e Dzeko. Confermatissimo il centrocampo a tre con De Rossi, Strootman (solo 7 minuti in carriera in Champions per lui) e soprattutto Nainggolan, che scenderà in campo con un obiettivo preciso. Il Ninja infatti ha vissuto quasi per intero il recente percorso della Roma nella massima competizione europea (15 partite giocate su 16), ma non ha mai trovato la via del gol.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Saul, Thomas, Gabi, Koke; Vietto, Griezmann. All.: Simeone.