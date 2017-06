Champions, Rizzoli criticato anche dal Borussia Dortmund

Periodo no per Nicola Rizzoli che dopo le polemiche seguite a Juventus-Inter, si trova nell'occhio del ciclone anche in Champions League. Il Borussia Dortmund, infatti, su Twitter ha protestato apertamente contro il fischietto italiano reclamando un fallo non fischiato per l'uscita di Ederson Moraes su Dembelé al limite dell'area di rigore. Tanti i commenti dei tifosi tedeschi contro Rizzoli: "Sei cieco!".