Champions: rimonta Dortmund, Real secondo. Il Porto ne fa 5 a Ranieri

Ultimi verdetti in attesa del sorteggio del 12 dicembre nel mercoledì sera di Champions League (grande esclusiva di Premium Sport). La gara più attesa era quella del Bernabeu, dove i padroni di casa del Real subiscono una doppia rimonta dal Dortmund e vanno agli ottavi da secondi del girone F (brutta notizia per le italiane). Primo posto anche per la Juventus, che batte la Dinamo Zagabria e si mette alle spalle il Siviglia, che esce con uno 0-0 che vale la qualificazione dal Parc Olympique di Lione. Il Porto rifila cinque sberle al Leicester (che fin qui aveva subito un solo gol) e si qualifica agli ottavi, mentre il Copenhagen (2-0 al Brugge) giocherà in Europa League, così come il Tottenham (3-1 al Cska) e il Legia Varsavia (1-0 allo Sporting).

Girone H

Nel girone della Juve partita bella e combattuta a Lione tra i francesi e il Siviglia. I padroni di casa hanno bisogno di vincere con due gol di scarto per qualificarsi e si gettano all'attacco, nel primo tempo colpiscono due traverse e sfiorano più volte il gol, ma la retroguardia degli spagnoli, che colpiscono un clamoroso palo con Vitolo, resiste. La ripresa è meno intensa, il Siviglia prova a congelare il ritmo con il possesso palla e col passare dei minuti l'impeto dei francesi si placa: finisce 0-0, andalusi agli ottavi e Lione in Europa League.

Classifica: Juventus 14, Siviglia 11, Lione 8, Dinamo Zagabria 0

Girone F

"Il Real Madrid gioca sempre per vincere" titolavano i giornali vicini alla Casa Blanca questa mattina e la squadra di Zidane lo ha dimostrato stasera. Nonostante per le merengues fosse forse più conveniente qualificarsi al secondo posto, CR7 e compagni giocano una gara a mille all'ora, vanno sopra 2-0 sul Borussia Dortmund, ma poi vengono rimontati e chiudono secondi. Partita bellissima al Bernabeu, con occasioni a ripetizione da una parte e dall'altra: il vantaggio degli spagnoli arriva alla mezz'ora con Benzema. A inizio ripresa è ancora il francese ad andare in gol arrivando col tempo giusto sul suggerimento di James Rodriguez, dieci minuti dopo però Aubameyang, che in settimana ha detto di sognare un giorno la maglia del Real, accorcia le distanze e riapre la partita. CR7 ha l'occasione per chiuderla ma se la divora colpendo il palo e nel finale Marcelo perde un pallone sanguinoso e Reus trova il gol del 2-2. Dall'altra gara del girone arriva la sorpresa più grossa della serata: lo Sporting Lisbona cade 1-0 (gol di Guilherme) sul campo del Legia Vervasia, che in virtù di questo successo accede ai sedicesimi di Europa League.

Classifica: Borussia Dortmund 14, Real Madrid 12, Legia Varsavia 4, Sporting Lisbona 3

Girone G

Si decide tutto già nei primi 45 minuti nel gruppo G, dove il Leicester di Ranieri conosce la prima sconfitta in Champions cadendo 5-0 sul campo del Porto. Portoghesi in vantaggio già al 6' con un colpo di testa della stellina Andrè Silva (che sigla poi la sua doppietta personale su rigore nella ripresa), il raddoppio arriva a metà del primo tempo con Corona, Brahimi chiude i conti nel finale di frazione, blinda il secondo posto, manda i suoi agli ottavi e regala al suo portiere Casillas il "titolo" di giocatore più vincente della storia della Champions League. Va ai sedicesimi di Europa League invece il Copenhagen, che liquida 2-0 il Brugge a domicilio e chiude il gruppo al terzo posto. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono di Mechele (goffo autogol) e Jorgensen di testa.

Classifica: Leicester 13, Porto 11, Copenhagen 9, Club Brugge 0

Girone E

Col discorso ottavi già deciso prima del fischio iniziale, l'attenzione era tutta proiettata a Londra, dove i padroni di casa del Tottenham e il Cska si giocavano l'accesso ai sedicesimi di Europa League. All'Europa di riserva accedono gli inglesi, che dopo essere andati sotto a metà primo tempo per il gol di Dzagoev, trovano la forza per reagire e ribaltare il risultato già prima dell'intervallo: Alli riporta tutto in parità con un destro a giro (azione viziata da fuorigioco), poi Kane è bravo ad arrivare puntuale sul cross di Rose. Nella ripresa ancora Alli segna la sua doppietta personale e a sigla il 3-1 finale. Nell'altra gara il Bayer Leverkusen batte 3-0 in casa il Monaco primo nel girone grazie al gol alla mezz'ora del primo tempo di Yurchenko, a quello a inizio ripresa di Brandt e all'autogol di Morgan De Sanctis, che è sfortunato a mettere nella sua porta di schiena un rigore calciato sulla traversa da Wendell.

Classifica: Monaco 11, Bayer Leverkusen 10, Tottenham 7, Cska 3