Champions, Reina: "Il Barcellona non sarà stato felice del sorteggio..."

Pepe Reina, dal ritiro della nazionale spagnola, dice la sua sul sorteggio di Champions che ha messo di fronte Juventus e Barcellona. "Credo che nessuna delle due è contenta di questo sorteggio. Vale lo stesso per Bayern e Real Madrid. Insieme all’Atletico, sono quelle che hanno più possibilità di arrivare in finale" sottoline il portiere del Napoli che vede dunque i bianconeri tra i potenziali vincitori della coppa dalle grandi orecchie.



Non mancano considerazioni sulla strada che dovrebbe portare la Spagna ai Mondiali del 2018: "Il nostro obiettivo è quello di qualificarci. Non pensiamo all'Italia, guardiamo solo al nostro, anche perché abbiamo centrato un grande risultato a Torino. Ho tanta voglia di portare qualcosa al gruppo".