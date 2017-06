Champions, Real-Napoli: psicosi infortuni a Madrid

Pre-tattica Real o reale emergenza infortuni? In cinque sono a rischio per gli ottavi di finale di andata di Champions League (trasmessi in esclusiva assoluta da Premium Sport) contro il Napoli. Se anche Marca, quotidiano notoriamente vicino alle cose dei Blancos, si sbilancia a tal punto, la situazione sembra seria tanto che nello spogliatoio madridista sembra esserci una vera e propria psicosi infortuni.



Lo stesso Zidane, sempre molto pacato, dimostra un certo nervosismo all'avvicinarsi della sfida europea, anche perché costretto a far fare gli straordinari a giocatori fondamentali come Sergio Ramos, Varane e Benzema. Da inizio stagione, solo Nacho non ha mai avuto un problema fisico di media-grande entità, mentre gli esami su Marcelo e Modric hanno riservato risposte agrodolci: il brasiliano fuori un mese per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, il croato ha avuto un problema all'adduttore e dovrebbe essere recuperabile.