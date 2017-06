Champions, Real-Napoli e Porto-Juventus solo su Premium

Manca poco al ritorno dello spettacolo della Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica per club, che Premium trasmetterà in esclusiva integrale per questa e per la prossima edizione.



In occasione degli ottavi di finale, le sfide che vedranno impegnate la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Maurizio Sarri saranno visibili in versione integrale in esclusiva assoluta su Premium Sport. Nessun’altra emittente, free o pay, trasmetterà in Italia Real Madrid-Napoli di mercoledì 15 febbraio e Porto-Juventus di mercoledì 22 febbraio. Stesso discorso per Napoli-Real Madrid di martedì 7 marzo e Juventus-Porto di martedì 14 marzo. Solo gli abbonati a Premium, infatti, potranno seguire l’intera competizione in esclusiva assoluta, con tutti i match fino alla finale di Cardiff.



Le sfide saranno introdotte dallo studio “Premium Champions”, condotto da Sandro Sabatini, affiancato da Giorgia Rossi. Tra gli ospiti, David Trezeguet e Christian Panucci ormai rinforzi della squadra di opinionisti Premium Sport guidata da Arrigo Sacchi e Paolo Rossi, con Graziano Cesari che si occuperà della moviola. Nel post partita, interviste e commenti a caldo con i protagonisti dei match. Inoltre, tutte le sfide e la “Diretta Champions”, con i gol e gli highlights da tutti i campi, saranno visibili anche in live streaming grazie a Premium Play.



Infine, gli appassionati potranno interagire in qualsiasi momento con gli ospiti in studio e fare domande ai protagonisti delle partite scrivendo agli account ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di PremiumSportHD, con l’hashtag #premiumchampions, oppure sul nostro sito www.premiumsporthd.it.