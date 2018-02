Champions, Real Madrid-Psg su Premium Sport

Anche se per Zidane non è così, la sfida tra Real Madrid e Psg ha tutto l'aspetto di una finale di Champions. Si tratta invece degli ottavi: questa sera al Bernabeu (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45) l'andata di un incrocio da urlo tra due delle squadre più forti e più ricche d'Europa (oltre un miliardo di euro il valore dei giocatori che dovrebbero scendere in campo). Una sorpresa a testa per Zidane e Emery: il francese lascia Bale in panchina e mette Isco dietro Benzema-Ronaldo, lo spagnolo esclude il capitano Thiago Silva a favore di Kimpembé.



LE FORMAZIONi UFFICIALI

Real Madrid (4-3-1-2): Nacho; Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo.

Psg (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Kimpembé, Kurzawa; Verratti, Lo Celso, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.



Alle 20:45 (diretta tv su Premium Sport 2 HD) si affronteranno anche Porto e Liverpool. I Reds, reduci dal 2-0 sul Southampton, cercano una qualificazione ai quarti di finale che manca dalla stagione 2008/09, quando a prevalere fu il Chelsea dopo uno spettacolare 4-4 nella gara di ritorno. Klopp si affida all'ex romanista Salah nel tridente con Firmino e Mané.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Porto (4-4-2): Josè Sà; Ricardo, Reyes, Marcano, Telles; Herrera, Sergio Oliveira, Otavio, Brahimi; Marega, Soares.

Liverpool (4-3-3): Karius; Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wjnaldum; Salah, Firmino, Mané.