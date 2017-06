Champions: Real Madrid, parte la difesa al titolo

Non solo Juventus-Siviglia, in Champions (e su Premium Sport) è sarà esordio stagionale nella massima competizione europea per altre sedici squadre, otto sfide tutte da seguire. Eccole:

Tottenham-Monaco (20.45, Premium Calcio 6)

Il replay della sfida dello scorso anno in Europa League (1-1 in Francia, 4-1 in Inghilterra) si preannuncia intrigante. Il Tottenham è il naturale favorito non solo del confronto ma anche per la conquista del girone E. Gli inglesi di Pochettino hanno una squadra talentuosa e giovane e, con gli acquisti di Moussa Sissoko e Vincent Janssen, sono migliorati anche nei ricambi dalla panchina. Nonostante questo, la partenza in Premier è stata buona ma non ottima e il buon momento di forma del Monaco rende imprevedibile la partita al White Hart Lane. I monegaschi sono primi in Ligue 1, hanno fatto un bel percorso nei preliminari e si sono rinforzati con colpi come Glik (dal Torino) e Sidibé (Lille).

Bayer Leverkusen-Cska Mosca (20.45 su Premium Calcio 7)

Il Bayer Leverkusen parte dal suo duo offensivo con il Chicharito Hernandez e la sorpresa Pohjanpalo, reduce dalla tripletta all'Amburgo. Gli acquisti di Dragovic, Baumgartlinger e Volland hanno dato una mano a Roger Schmidt che guarda al match con il Cska Mosca con una serenità maggiore del collega Sluckij. I russi non vantano una grande tradizione in Champions, nelle ultime tre edizioni hanno sempre concluso il girone all'ultimo posto. I tedeschi dovranno sfruttare le lacune difensive del Cska, con il trio Akinfeev-V. Berezutsky e Ignshevich reduci da un pessimo Europeo.

Legia Varsavia-Borussia Dortmund (20.45 su Premium Calcio 3)

Mercato spumeggiante per il Borussia Dortmund, sia in entrata che in uscita. Andati via Hummels, Gundogan e Mkhitaryan sono arrivati giocatori del calibro di Bartra, Dembele, Rode, Guerreiro, Schürrle e Götze. Grande materiale tecnico e umano che Tuchel deve ancora plasmare interamente, anche considerato il ko in Bundesliga contro la neopromossa Lipsia. L'ostacolo Legia Varsavia, terzultimo nel campionato polacco dove ha perso 3 delle ultime 4 partite, non è comunque dei più spaventosi.

Real Madrid-Sporting Lisbona (20.45 su Premium Calcio 2)

Per il Real Madrid la difesa del titolo a Milano a maggio parte dalla partita con lo Sporting Lisbona. Con il ritorno di Cristiano Ronaldo (un ex della sfida) e Benzema, anche Zidane si sente più tranquillo anche perché nel 5-2 contro l'Osasuna ha potuto farli riposare un po' assieme a Bale. I problemi, semmai, risiedono in difesa ed è proprio qui che lo Sporting tenterà di fare l'impresa: battuto 3-0 il Moreirense, ha dimostrato di aver superato le cessioni di Joao Mario e Slimani.

Bruges-Leicester (20.45 su Premium Calcio 4)

Ranieri si è detto emozionato per questo ritorno in Champions, che per il Leicester è un vero proprio debutto. L'inizio stagione non è stato dei migliori (Community Shield perso, 4 punti in 4 partite) ma era impensabile tenere il ritmo della scorsa stagione. Le armi delle Foxes sono le solite: organizzazione e ripartenza veloci affidate soprattutto a Mahrez. Anche il Bruges non sta benissimo, 7 punti in 6 partite, e il 4-3-3 offensivo di Preud'homme può dare una mano proprio al Leicester.

Porto-Copenaghen (ore 20.45, in differita alle 22.45 su Premium Sport 2)

Il Porto di Nuno Espirito Santo si affiderà al suo classico 4-3-1-2 col quale ha avuto un buon avvio di stagione, eliminazione della Roma dai preliminari di Champions compresa. Nell'ultimo turno di campionato ha vinto agevolmente sul Vitoria Guimaraes (3-0) e anche per questo il Copenaghen non sembra destinato ad impensierirlo: i danesi giocheranno a specchio ma con molta meno qualità.

Lione-Dinamo Zagabria (20.45 su Premium Calcio 1)

Nel girone della Juventus, il Lione si lecca le ferite per il ko casalingo con il Bordeauz (nel quale ha segnato anche l'ex Roma e Milan Menez) ma non è avversario da sottovalutare dopo il secondo posto in Ligue 1 dello scorso anno. Senza Lacazette, infortunato, Genesio potrebbe coprirsi un po' e puntare sul 3-5-2 con davanti la coppia Tolisso-Cornet. Anche la Dinamo Zagabria potrebbe optare per lo stesso modulo ma, senza Pjaca (finito alla Juve) e Rog (ora al Napoli) la strada verso la vittoria sembra ardua anche perché potrebbero mancano Antolic e Matel per infortuni.

Manchester City-Borussia Moenchengladbach (ore 20.45 su Premium Calcio 5)

Dopo l'acquazzone di martedì che ha costretto l'Uefa a rinviare il match a oggi, il Manchester City di Guardiola si presenta in splendida forma all'esordio stagionale in Champions. Anche l'anno scorso Citizens e 'Gladbach si erano ritrovati nello stesso girone e gli inglesi avevano vinto entrambe le sfide, il destino sembra ugualmente segnato anche in questa stagione. In Premier, il City ne ha vinte 4 su 4 mostrando già grandi sprazzi di Guardiolismo e ritroverà pure Aguero. Il Borussia comunque ci proverà grazie alla velocità e agli inserimenti di Johnson, Wendt, Stindl e Raffael.