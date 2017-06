Champions: Real Madrid-Napoli, torna anche Bale

Real Madrid in emergenza? Psicosi infortuni? Solo qualche giorno fa i quotidiani madridisti lanciavano l'allarme in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli (esclusiva assoluta di Premium Sport) ma più si avvicina la sfida più le nubi sopra gli infortunati si diradano. Un po' come successo con Modric (fuori una sola settimana dopo che si era parlato di grave botta), la questione Marcelo-Carvajal assomiglia sempre più a una tattica: i due ci saranno contro gli azzurri assicurano in Spagna.



Marcelo e Carvajal (che avevano rimediato lo stesso tipo di lesione, al bicipite femorale, ma il brasiliano a quello sinistro mentre lo spagnolo a quello destro) torneranno ad allenarsi in gruppo sin da lunedì, pronti per essere convocati da Zidane il 15 febbraio. E non solo: pure Bale viaggia spedito verso il recupero, il gallese dovrebbe esserci per la partita di ritorno. Il Napoli è avvertito.