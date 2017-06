Champions: Real Madrid-Napoli, anche Marcelo ko

Doppia tegola per il Real Madrid in vista degli ottavi di andata di Champions League contro il Napoli (trasmessi in diretta esclusiva solo da Premium Sport). Dopo Carvajal, lesione al bicipite femorale destro nella sfida di Liga contro il Siviglia, Zinedine Zidane rischia di perdere pure Marcelo.



L'esterno brasiliano è uscito in lacrime al 25' del primo tempo della sfida contro il Malaga, per lui guaio muscolare da valutare ma molto probabile il forfait in vista del Bernabeu. Marcelo ha anche provato a continuare a giocare ma si è dovuto arrendere e uscire dal campo. Zidane dovrà fare a meno di Bale, fermo da tempo per un infortunio alla caviglia, e anche Pepe e James Rodriguez non sono al meglio.