Champions, Real Madrid-Napoli 3-1: il sogno dura un tempo

Il Napoli torna a casa da Madrid con tre gol sul groppone ma anche con il tesoretto - che vale doppio - lasciato in eredità dalla prodezza di Insigne (con la gentile collaborazione di Navas) che può e deve far credere alla squadra partenopea che i quarti di finale di Champions League non sono una mission impossible. La montagna da scalare era altissima, e il Napoli si è fermato poco prima di metà percorso, tradito da qualcuno dei suoi interpreti di punta, vedi soprattutto l'impacciato Koulibaly e l'irriconoscibile Mertens, e da una sorta di tensione emotiva mai trasformata nella personalità chiesta da Sarri alla vigilia ma piuttosto in timore. Allo stesso tempo c'è grande speranza viste le prestazioni di Diawara e Insigne oltre ai 10 minuti scarsi di Milik in campo, che al San Paolo dovrebbero diventare molto di più.



Real Madrid-Napoli 3-1 (Tabellino e cronaca)

Anche nel momento migliore del match, quello precedente e subito successivo al vantaggio (il gol di Insigne arriva 8 anni dopo l'ultima rete italiana al Bernabeu, Pirlo col Milan), il gioco degli azzurri non è mai stato fluido e corale ma figlio di ripartenze veloci nei varchi lasciati dalle imperfette distanze tra difesa e mediana madridista. Il pressing furioso del Real, i furiosi cambi di campo e le prodezze individuali, vedi il piazzato di Kroos o la bordata al volo di Casemiro, dei blancos hanno fatto la differenza, assieme al miedo del Bernabeu. Nonostante le sgroppate di Marcelo che lascia spesso la fascia sinistra sguarnita, Zidane tampona l'iniziale libertà eccessiva di Hamsik stringendo i mediani e prendendo possesso del palleggio. Tante le occasioni da rete dei padroni di casa (tra cui un paio di girate di testa di Benzema, la poca precisione di CR7 sottoporta e il palo esterno del francese con Reina in uscita) ma, nella parte finale del match, quando i madridisti hanno abbassato i giri del motore, il Napoli è riuscito a spaventare Navas con Mertens, che ha sbagliato due occasioni che un mesetto fa avrebbe segnato a occhi chiusi, oltre al gol (giustamente) annullato a Callejon per fuorigioco.



Da qui bisogna ripartire per la sfida di ritorno: il 7 marzo al San Paolo (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) servono due reti senza subirne altre, un dentro-fuori senza appello che non lascia spazio ad altri timori. Lo meritano i circa 10.000 tifosi venuti a Madrid per un sogno a cui mancano ancora 90 minuti per dirsi concluso.