Champions, Real Madrid-Liverpool su Premium Sport HD alle 20.45

Ore 20.45, stadio Olimpiyskiy di Kiev: il Real Madrid va a caccia della terza Champions League consecutiva e dopo aver battuto Atletico Madrid (ai rigori) e Juve, spera di fare lo stesso con il Liverpool che sul tetto d'Europa non sale dal 2005. #APorLa13 è l'hashtag delle ultime settimane, Bale l'uomo degli ultimi giorni: il gallese è tornato in forma e si candida a un posto da titolare al posto di Benzema, al momento sembra esclusa l'opzione di Lucas Vazquez e Asensio dal 1'. Nel Liverpool tiene banco il caso Salah: a quanto pare l'egiziano ha cambiato idea e sospenderà il rispetto dei precetti del Ramadan che l'avrebbero costretto a digiunare fino all'ora del tramonto, cioè trenta minuti prima dell'inizio del match. Emre Can, reduce da un infortunio, potrebbe andare in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Bale, Ronaldo. In panchina: Casilla, Nacho, Theo Hernandes, Kovacic, Lucas Vazquez, Benzema, Asensio. All. Zidane

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. In panchina: Mignolet, Klavan, Moreno, Lallana, Emre Can, Ings, Solanke. All. Klopp

ARBITRO: Mazic (Serbia)

NUMERI

- Il Real Madrid è in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la 16ª volta, più di ogni altra squadra nella storia della competizione. 12 volte il Real ha poi vinto il trofeo, perdendo solo nel 1962, nel 1964 e nel 1981.

- Il Liverpool ha il miglior attacco di questa Champions (40 gol): solo Barcellona (45 nel 1999-00) e Real Madrid (41 nel 2013-14) hanno segnato di più in una singola edizione della competizione.

- Zidane è il primo allenatore a raggiungere tre finali di Champions consecutive da Lippi (1996-1998). Zidane potrebbe diventare il terzo tecnico a vincere tre volte, mentre sarebbe l’unico a riuscirci per 3 edizioni consecutive.

- Nessun giocatore del Liverpool sceso in campo in questa stagione ha mai disputato una finale di Champions League.

- Salah (10), Firmino (10) e Mané (9) hanno segnato più di qualsiasi altro trio in una singola Champions League, superando Cristiano Ronaldo (17), Bale (6) e Benzema (5) nel 2013/14.

- Cristiano Ronaldo ha segnato quattro gol in finali di Champions League, più di ogni altro giocatore. Detiene anche il record per aver segnato in tre finali differenti nella competizione (2008, 2014 e 2017).

- Ronaldo potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in due finali consecutive di Champions League. L'ultimo a riuscirci nella Coppa dei Campioni fu Roth (1975 e 1976).